دراسة: التفكير في حل المشكلات بصوت عال يقلل الأخطاء بنسبة 78%

يعتقد الكثيرون أن التحدث إلى النفس أولى علامات الجنون، لكن دراسة علمية جديدة، أثبتت أن التفكير بصوت عالٍ هو أفضل طريقة لحل المشكلات والمهام المعقدة، وفق ما جاء في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت الصحيفة، إن “باحثين من جامعة نوتنغهام ترنت البريطانية، خلصوا إلى أن التفكير بصوت عالٍ يقلل الأخطاء بنسبة 78% أكثر من التفكير في صمت”.

وطلب الباحثون من 35 شخصًا ممارسة لعبة الورق، التي تسمى في بعض الدول الشَّدة أو الكوتشينة، ووجدوا أنهم ارتكبوا 45 خطأ عند اللعب بصمت، لكن تراجع عدد الأخطاء إلى 10 عندما فكروا بصوت مسموع، لوصف الخطوات التي يتخذونها أثناء اللعب.

وقال الباحث كريستوفر أتكين، الذي عرض نتائج الدراسة في المؤتمر السنوي لجمعية علم النفس في بريطانيا: “تكشف تلك النتائج فوائد التفكير بصوت عالٍ؛ فعند استعراض الأفكار تظهر الكثير من الأفكار المتنافسة”، موضحًا أن “التفكير بصوت عالٍ ونطق الكلمات يساعد الفرد على تركيز انتباهه”.

وأفاد أتكين بأنه “قد يرى البعض أن التحدث إلى النفس أمر غير مقبول بعض الشيء، إلا أن تلك الطريقة تعمل بفاعلية عند حل أي مشكلة تتطلب مرونة معرفية”.

وبحسب الباحث البريطاني، فإن “التفكير بصوت عالٍ يساعد أيضًا في حل بعض ألعاب الألغاز مثل سودوكو أو الكلمات المتقاطعة، وعند تصميم الأثاث وحتى عند محاولة العثور على طريق أثناء قيادة السيارة”.