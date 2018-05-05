طيار سعودي يوثق لحظة مرعبة لطائرته وهي تصطدم بظلها في السحاب (فيديو)

وثق طيار في المملكة العربية السعودية، في مقطع فيديو، أمس الجمعة، هذا الأسبوع مشهدًا مرعبًا لطائرته التي يقودها وهي تصطدم بظلها الذي انعكس على السحاب، كأنها تواجه طائرة أخرى وجهًا لوجه.

وقال الطيار عبدالله الغامدي وهو سعودي، في تصريحات محلية، السبت، إنه “أثناء بدء إجراءات هبوط الطائرة وخفض ارتفاعها، كانت الشمس في الخلف وظل الطائرة انعكس في السحاب الذي كان يغطي سماء المنطقة، ليخرج المشهد بتلك الصورة المدهشة”.

وأشار الطيار عبدالله الغامدي، إلى أن “المنظر كان جميلًا ومخيفًا ومفاجئًا في الوقت نفسه”، مبينًا أن “الطائرة كانت في رحلة قادمة إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض“.