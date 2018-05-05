مديرة تعاقب موظفيها بصفعهم على وجوههم (فيديو)

عاقبت مديرة فريق شركة صينية تعمل في العقارات، فريقها بصفعهم على وجوههم؛ لتحسين أداء عملهم، وزيادة الجدية، ولتحقيق الأرباح المرجوة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن العمال الذكور تعرضوا للانتقاد بسبب “موقفهم السلبي” في المكتب، وطُلب منهم التوصل إلى حلٍ، وتم تأكيد الحادثة مع وكالة العقارات، لكن المتحدث باسم الوكالة رفض التعليق.

وسرَّب أحد الأشخاص الذين يعملون في الشركة، مقطع فيديو يُظهر صفع المديرة للموظفين، فيما قِيل إن المديرة والعمال كانوا يبكون أثناء تطبيق العقوبة.

وقال مُسرّب الفيديو إن المديرة سألت العمال ما طريقة العقاب التي يريدونها لعدم عملهم بجدٍ، فطلب الوكلاء من المديرة صفعهم على وجوههم، لكنها رفضت، فيما استجابت لهم لاحقًا بسبب التوسل المستمر.

ونُشر مقطع الفيديو بشكل واسع على موقع “Weibo” ، وهو منصة وسائط التواصل الاجتماعي الصينية، وانتقد مستخدمو الإنترنت منذ ذلك الحين المديرة، بشكل سيئ، ما دفعها إلى الاستقالة من عملها.