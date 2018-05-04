الذهب يهبط مع صعود الدولار

عادت أسعار الذهب إلى التراجع اليوم الجمعة بفعل ارتفاع الدولار بينما يركز المستثمرون على بيانات الوظائف الأمريكية التي تصدر في وقت لاحق من اليوم بحثا عن محفزات جديدة.

وفي الساعة 0740 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضًا 0.1% عند 1309.93 دولار للأوقية (الأونصة) متجها صوب تراجع أسبوعي سيكون الثالث على التوالي.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.15 % إلى 1310.70 دولار للأوقية.

وقال نعيم أسلم كبير محللي الأسواق لدى ثينك ماركتس “التركيز منصب على بيانات الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة… نرى مؤشر الدولار يرتفع مجددًا بفعل التوقعات لرقم أعلى وهو ما يؤثر على سعر الذهب.”

واستفرت الفضة دون تغير في المعاملات الفورية عند 16.41 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 0.1% إلى 898.80 دولار للأوقية وهو يتجه صوب التراجع للأسبوع الثالث على التوالي.

وانخفض البلاديوم 0.1% أيضا إلى 961.50 دولار للأوقية.