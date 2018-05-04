مدير أمازون يخطط للاستثمار في الفضاء.. لهذا السبب (صور)

قرر جيف بيزوس، أغنى رجل في العالم استثمار مليار دولار من ثروته في السفر إلى الفضاء كل عام، حيث يرى في ذلك أفضل استخدام لثروته التي تبلغ 131 مليار دولار.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يرى الملياردير الذي يدير شركة أمازون أن نظامنا الشمسي يمكن أن يدعم تريليون إنسان، ما يعني أننا سنحصل على “ألف شخصية عبقرية مثل آينشتاين وموزارت”.

وكان “بيزوس” وصف في السابق شركته الفضائية “بلو أوريجين” بأنها “أهم مشروعاته”، وقال إنه يهدف في يوم من الأيام إلى بناء مستوطنات بشرية خارج كوكب الأرض.

وكشف بيزوس أنه يخطط لاستثمار مكاسب شركة أمازون في تمويل رحلات الفضاء.

وفقًا للتقارير، فإن بيزوس كان مهتمًا بالفضاء منذ أن كان عمره 5 سنوات، ويعتقد أن البشرية بحاجة إلى استكشافه من أجل إنشاء حضارة أكثر تقدمًا.

ويرى أن البشرية تتجه نحو حالة من الركود وأن الوصول إلى حدود جديدة يعني بقاء حضارتنا متنامية.