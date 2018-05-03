بعد وصفه لها بـ”اللذيذة”.. هذا ما تشعر به زوجة رئيس وزراء أستراليا تجاه “زلة” ماكرون

نقل رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم ترنبول عن زوجته شعورها تجاه زلة لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصف فيها حرمه بأنها “لذيذة”.

وقال ترنبول للصحفيين، اليوم الخميس: “لوسي شعرت بإطراء شديد… طلبت مني القول إن مجاملة الرئيس كانت لطيفة بقدر ما كانت لا تنسى”.

ويبدو أن زلة اللسان تلك، التي كان سببها على الأرجح تشابه كلمة “لذيذة” بالإنجليزية مع كلمة فرنسية تعني جميلة أو ساحرة، لم تسبب أي ضرر في العلاقات الثنائية.

لكنها أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، بعد أن تناول ماكرون وترنبول عددًا من القضايا الدبلوماسية الحساسة خلال مؤتمر صحفي في سيدني.

وكان ماكرون خلال توجيهه الشكر لترنبول وزوجته لوسي على حسن استضافتهما، أشاد بالنبيذ والأطعمة التي استمتع بها خلال الزيارة، قبل أن يقول: “أود أن أشكركما… أنت وزوجتك اللذيذة، على حفاوة الترحيب”.

وعلى الفور، طغت المناقشات بشأن الوصف على مباحثات الزعيمين في قضايا أكثر أهمية، مثل تنامي النفوذ الصيني في المنطقة.