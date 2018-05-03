للتغلب على عجز الموازنة.. مصر تطرح سندات حكومية بـ16 مليار جنيه

طرح البنك المركزي في مصر اليوم الخميس، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 16.25 مليار جنيه لتغطية عجز الموازنة في البلاد.

وأعلن البنك المركزي أن قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا تبلغ 7.750 مليار جنيه، فيما سيكون طرح أذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 357 يومًا.

وكانت وزارة المالية كشفت أخيرًا عن اعتزامها طرح أكبر معدل لسندات دولية على مدار السنوات الماضية بقيمة تتراوح بين 6 إلى 7 مليارات دولار.

وطرحت مصر سندات باليورو أخيرًا بقيمة 2.46 مليار دولار، كما طرحت في فبراير الماضي سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار أيضًا.

وكانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016 وتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.

وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب في الـ3 من نوفمبر 2016.

وقدرت وكالة “فيتش”، للتصنيف الائتماني، أخيرًا، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار ليعادل 44 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017، مقابل 23% في نهاية عام 2016.