الأمير هاري وميغان ماركل على عملة تذكارية

قبل أسابيع قليلة فقط على يومهما الكبير، سيطرت حمى الزفاف الملكي على الأوساط البريطانية ؛ فتم وضع صورة الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل على عملة تذكارية.

ويتراوح سعر العملة من 13 جنيهًا إسترلينيًا إلى 1.980 جنيه إسترليني للإصدار الذهبي، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

والتقطت الصور التي وضعت على العملة المعدنية في جلسة خاصة في قصر كنسينغتون، وهو الظهور الأول لميغان على عملة بريطانية من قبل دار سك النقود الملكية “رويال مينت”.

وكشفت رويال مينت: “بعد الإعلان عن خطوبتها، منحت دار سك النقود الملكية جلسة خاصة مع الأمير هاري وميغان في قصر كنسينغتون.

وأضافت أنه كان الإعداد لاجتماعهما غير رسمي، وهو ما انعكس على صورة الثنائي على العملة، وينظر الثنائي باهتمام إلى عيون بعضهما البعض وهذا يسلط الضوء على الألفة والاتصال السهل بينهما.

وأنشئ تصميم العملة من قبل جودي كلارك، الذي صمم الرسم الحالي للملكة إليزابيث في عام 2015.

وقالت آن جيسوب، الرئيس التنفيذي في رويال مينت: “لقد كان شرفًا لدار سك النقود الملكية أن تعمل عن كثب مع الأمير هاري وميغان ماركل لإنشاء عملة الزفاف الملكية”.

ويمكن الحصول على عملة معدنية بقيمة 5 جنيهات إسترلينية، والتي يمكن شراؤها من موقع رويال مينت على الإنترنت، والنسخة الفضية تكلف 82.50 جنيه إسترليني، والذهبية بقيمة 1.980 جنيه إسترليني.