جمال وخراف.. آخر تقاليع الدعاية الانتخابية في لبنان (صور)

تجتاح الحملات الانتخابية أرجاء لبنان، مع تبقي أيام معدودة فقط على موعد إجرائها الأحد المقبل، وقد طالت تداعياتها الحيوانات، التي لم تسلم من مختلف اللوائح والتيارات الحزبية.

وفي هذا الإطار، تداول معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا أثارت استياء المواطنين، لا سيّما المعنيين بجمعيات الرفق بالحيوان في لبنان، حيث عمد بعض مناصري تيار المستقبل، الذين اعتمدوا اللون الأزرق و”الخرزة الزرقاء” التي “تحمي لبنان” شعارًا لهم، على تلوين حيوانات حيّة من جمال وخراف باللون الأزرق، وعرضها أمام العلن، وكتب أحد المواطنين في صيدا: “لعيونك شيخ سعد مش بس السما زرقا والجمل أزرق. منور صيدا اليوم”.

وعلق ناشطون ضد ما وصفوه بـ”وحشية هذا الفعل بحق الحيوانات”، وتساءلوا إن كانت الدولة ستتخذ إجراءات قانونية بحق الأشخاص الذين قاموا بعمل من هذا القبيل.

وكتب ناشط على مدوّنة “بلوغ بلدي” قائلاً: “لا أملك الكلمات لوصف ما يحصل في هذه الصور. إنّهم يصبغون جملاً مسكينًا بالأزرق لدعم زعيمهم السياسي، ويجرّون حيوانًا مسكينًا وعديم الإرادة في الشوارع. ولا أريد أن أعرف إن كانوا ذبحوا الجمل أم لا، ولا أعرف كيف يمكن أن يضحكوا وهم يقدمون على تعذيب هذا الحيوان المسكين. إنّها ذروة الجهل والغباء”.