لعبة الخرز المغناطيسي تهدد أرواح أطفال الكويت

طالبت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، بضرورة منع لعبة “الخرز المغناطيسي”، بعد ازدياد حالات ابتلاع الأطفال لها، ما تسبب لهم في ثقوب وانسدادات معوية استدعت التدخل الجراحي.

وأشارت الوزارة، بحسب صحيفة “الراي”، إلى أنه تم تسجيل 20 حالة ابتلاع للخرز المغناطيسي مؤخرًا، منها 3 حالات خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت أنه تم تسجيل 8 حالات ابتلاع للخرز خلال العام 2017، و3 حالات في 2016، و4 في العام 2015.

وناشدت أولياء الأمور بمراقبة مقتنيات أطفالهم، والتأكد من خلوها من هذه المادة الخطرة التي يتم الحصول عليها في بعض محلات لعب الأطفال، أو طلبها عن طريق الإنترنت أو تبادلها بين الأطفال.