الإمارات..وزارة التعليم تعاقب معلمًا رقص مع الطلاب داخل فصل مدرسي 

عاقبت وزارة التربية والتعليم الإماراتية معلم مدرسة ثانوية حكومية في الشارقة، سمح للطلبة بالرقص والغناء أثناء الحصة التعليمية، بل وشاركهم لهوهم، فيما انتشر فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت الوزارة المعلم إلى مدرسة أخرى بالذيد، كما استدعت أولياء أمور الطلاب للتوقيع على تعهد لمنع تكرار المخالفة بمن فيهم مصور الواقعة، وصادرت هواتف الطلبة المحمولة.

وأكد المعلم المعاقب، بحسب صحيفة البيان، أن ما فعله لم يكن بقصد الإساءة، مشيرًا إلى أن عرض الفيديو وتناقله هو ما خلق حالة الجدل.

و انتشر عبر مواقع التواصل فيديو يظهر مجموعة طلاب في مرحلة ثانوية يغنون وأحدهم يرقص على الطاولة وسط زملاء له في الصف، بينما المعلم يشاهدهم، ثم اندمج معهم بعد فقدانه السيطرة عليهم.