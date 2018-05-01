وفاة الإعلامي السعودي محمد الذيابي “صاحب الصوت المتميز”

فارق الإعلامي السعودي محمد الذيابي، الذي يعتبر من الإعلاميين الذين أثروا المشهد الإعلامي في السنوات الماضية، صباح اليوم الثلاثاء، الحياة بعد معاناة مع المرض.

واختفى الذيابي عن الأنظار في السنوات الماضية؛ بسبب معاناته مع المرض قبل أن توافيه المنية صباح اليوم.

وتميز الإعلامي الذيابي بصوته الشجي، الذي برز فيه من خلال مجال الشعر خاصة.

ونعى ناشطون عبر موقع التواصل “تويتر”، من خلال هاشتاغ #وفاة_الإعلامي_محمد_الذيابي، الإعلامي الراحل، حيث علق “ثامر المطيري”: “رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وجعل ما أصابه رفعة في درجاته، كان من أبرز الإعلاميين في مجال الشعر والإلقاء بنوعيه النبطي والفصيح، وشكّل جزءًا من ذاكرتنا الشعرية والأدبية. سبق أن تشرّفت بإلقائه لشيء من كتاباتي المتواضعة رحمه الله تعالى رحمة واسعة”.

وكشف “فيصل الذيابي”: “بعد معاناة 5 أعوام مع مرض التصلب اللويحي. لاحول ولاقوة إلا بالله اللهم اجعل ما أصابه من ألم ومن تعب ومن مرض تخفيفًا له، اللهم أسكنه الفردوس الأعلى من الجنة”.

وكتب المخرج “نايف الرويس”: “لا حول ولا قوة إلا بالله، عظم الله أجر أسرته وجبر مصابهم وألهمهم الصبر والسلوان ونسأل المولى عز وجل أن يغفر للفقيد ويرحمه ويغسله بالماء والثلج والبرد وينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ويسكنه فسيح جناته وأمواتنا وجميع أموات المسلمين”.