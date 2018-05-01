انخفاض بورصتيْ السعودية و دبي.. والمبيعات تهوي بالقطرية

انخفض مؤشر البورصة السعودية 0.6 % خلال التعاملات الصباحية المتأخرة، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يبيع فيه المستثمرون الأسهم؛ بفعل المخاوف من ارتفاع تقييمات أسهم الشركات القيادية بعد موجة صعود هذا العام.

وتراجع المؤشر السعودي بعد أن تخطى 8300 نقطة، الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس / آب 2015. واليوم جرى تداول المؤشر عند 8161 نقطة.

وقال فيصل بوتريك رئيس الأبحاث لدى الرياض كابيتال، لوكالة أنباء رويترز، إن صافي مبيعات الصناديق الأجنبية فاق مشترياتها، الأسبوع الماضي، مع سعيها لجني الأرباح، بعد أن ارتفعت السوق هذا العام؛ عقب قرار فوتسي راسل رفع تصنيف الرياض إلى مرتبة السوق الناشئة.

وأضاف بوتريك، أنه مع بدء شهر رمضان، بعد أسبوعين، فإن نشاط السوق سيتباطأ على الأرجح، لكنه توقع عودة الاهتمام بالشراء قبيل قرار ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق بشأن ما إذا كانت سترفع تصنيف السعودية إلى مرتبة السوق الناشئة.

وفي الأسبوع الماضي، تحول المستثمرون الأجانب إلى البيع الصافي للأسهم السعودية بقيمة 48 مليون دولار، وفقًا لما أظهرته بيانات البورصة.

أما بورصة دبي، فقد انخفض مؤشرها 1.4 بالمائة؛ بسبب عمليات بيع في سهم داماك العقارية الذي انخفض 6.5 %، في حين انخفض سهم دريك آند سكل للمقاولات نحو عشرة بالمائة؛ بفعل أنباء بأنها لم تحصل على موافقة لزيادة رأسمالها عبر دخول شريك استراتيجي جديد.

لكن سهم إعمار العقارية صعد 0.9% بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة 8.5 % في صافي ربح الربع الأول، اليوم؛ بفضل مساهمات قوية من أنشطتها لمراكز التسوق على الرغم من ضعف السوق العقارية.

وفي قطر، انخفض مؤشر البورصة 0.6% ليتأثر سلبًا بأداء القطاع المالي. وانخفض سهم بنك قطر الوطني 0.7%.

كما ارتفع سهم فودافون قطر أكثر من 1.6% في التعاملات المبكرة، لكنه سرعان ما تخلى عن مكاسبه؛ بسبب مبيعات المستثمرين الأفراد في السوق القطرية.