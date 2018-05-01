تفاصيل حول انتحار منسق الموسيقى السويدي في مسقط

أكد الموقع الأمريكي TMZ خبر انتحار الديجي السويدي الشهير “افيتشي” الذي سبق أن أعلنت عنه عائلته، كما أورد تفاصيل صادمة عن طريقة انتحاره استنادًا إلى مصادر مقربة منه.

وكان افيتشي يقضي عطلته بالعاصمة العُمانية مسقط، عندما قرر التخلص من حياته يوم 20 أبريل المنصرم، فكسر قنينة كحول، واستعمل شظاياها في قطع شرايينه.

وذكر الموقع أنه حصل على روايتين، تقول إحداهما إنه قطع شرايين العنق، فيما تقول رواية أخرى إنه قطع شرايين معصمه.

وكان الموسيقي يعاني من اكتئاب حاد؛ بسبب إدمانه الكحول لسنوات، وخضع لعملية بسبب التهاب في البنكرياس سنة 2014، أعلن بعدها بسنتين اعتزاله إحياء السهرات، لكنه استمر في التلحين والتوزيع الموسيقي.

وكانت عائلة افيتشي (28 عامًا)– واسمه الحقيقي تيم بيرغلينغ- قد أصدرت يوم 26 أبريل بلاغًا ذكرت فيه أنه أقدم على الانتحار، وجاء في البلاغ الذي صدم عشاقه :”لقد حارب ضد شياطينه وأفكاره حول السعادة والهدف من الحياة، ما كان يستطيع الاستمرار على تلك الحال، فأراد الحصول على السلام”.