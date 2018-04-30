“ناشونال جيوغرافيك” تكشف عن أجمل صور الطبيعة لعام 2018

في وقت سابق من هذا الشهر، تلقت مسابقة التصوير الفوتوغرافي لشبكة “ناشونال جيوغرافيك” لعام 2018 العديد من الصور الرائعة، والآن كشف الحكام بعض صورهم المفضلة والمرجح فوزها.

تشمل الصور المذهلة الحيوانات والمناظر الطبيعية الخلابة، ومنها دبة قطبية ضخمة تسبح مع صغيريها، وتظهر أخرى فهدًا يصطاد طائر اللقلق، وتكشف صورة أخرى مذهلة لحظة اختباء سحلية خلف ورقة شجر.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، هناك ثلاث فئات في المسابقة: الطبيعة والناس والمدن، وسيحصل فائز واحد في المسابقة على الجائزة الكبرى و10 آلاف دولار، مع نشر صورته على “إنستغرام”.

وسيربح الفائز الموهوب لقب “أفضل مصور سفريات في عام 2018″، وسيحصل الفائزان الآخران من الفئتين الأخريين على 2500 دولار.