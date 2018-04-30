دول الخليج تفرض رسوم حماية على بعض منتجات الحديد والصلب

قالت دول مجلس التعاون الخليجي في إشعار نشرته منظمة التجارة العالمية، اليوم الإثنين، إنها ستفرض رسوم حماية قدرها 169 دولارًا للطن على واردات بعض منتجات الحديد والصلب اعتبارًا من 15 أيار/مايو المقبل.

وستُخفض الرسوم المفروضة لثلاث سنوات على مسطحات الحديد المدرفل المطلي أو الصلب غير السبائكي بعرض 600 مليمتر أو أكثر إلى 153 دولارًا للطن في العام الثاني، وإلى 137 دولارًا للطن في العام الثالث.

وكانت دول مجلس التعاون قالت، العام الماضي، إنها تدرس فرض رسوم الحماية، وهي رسوم طارئة مؤقتة تسمح بها منظمة التجارة إذا تعرض قطاع معين على نحو مفاجئ لزيادة كبيرة ومضرة في الواردات.