سماعة هاتف “إل جي” القادم أقوى 10 مرات من أي هاتف آخر..(صورة)

كشفت شركة إل جي عن تفاصيل جديدة حول هاتفها المنتظر “LG G7 ThinQ” تتعلق بالتجربة الصوتية المميزة، “BoomBox Speaker” التي سيحملها الهاتف وهي الأولى من نوعها، خاصة بطريقة توزيع الصوت من خلال هيكل الهاتف نفسه.

بحسب ما نقله موقع “انغادغيت” التقني، فإن الشركة سترفع من مستوى الصوت الرئيس Base بمعدل 6 ديسيبل، إلى جانب مضاعفة معدل قوة الصوت Bass، ما سيؤدي إلى الدفع بالصوت ليصبح أشد وأوضح بمعدل 10 أضعاف قوته في الهواتف الذكية المتواجدة في الأسواق.

ويقف وراء هذا التحديث الجديد تصميم فتحة مخرج السماعات، الذي يقوم بتمرير الصوت من خلال الهيكل الخاص بالهاتف، ما يدفع بقوته من خلال الاعتماد على مستوى رنين الصوت، وارتداده من خلال تمريره عبر جسم الهاتف.

ولجعل التجربة الصوتية أكثر إثارة، فقد أضافت الشركة تقنيات متطورة مثل Hifi Quad DAC لتقديم مستوى متطور من جودة الصوت لمستخدمي سماعات الأذن، بالإضافة لميزة. DTS:X، التي تعتبر الأولى من نوعها للهواتف الذكية، وتقدم تجربة استماع بانورامية، ما يُشعر المستخدم بأن الصوت يأتيه من كل الجوانب من حوله، حتى وإن كان لا يستخدم سماعات عالية الدقة.