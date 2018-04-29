مهرجان “أسود” لعشاق مصاصي الدماء (صور)

شارك آلاف الشباب البريطانيين من عشاق الثقافة القوطية في مهرجان “ويتبي غوث” للاحتفال بفن الظلام في مدينة ويتبي، شمال مقاطعة يوركشاير الإنجليزية.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تقريرًا مصورًا لفعاليات المهرجان، إذ ارتدى عاشقو مصاصي الدماء والعصر الفكتوري، ملابس سوداء وتناولوا طعامًا باللون نفسه حتى الآيس كريم، موضحةً أن ويتبي أصبحت بمثابة وطنهم الروحي مرتين كل عام.

ويجد المشاركون في المهرجان فرصة لإحياء صناعة الموضة الفكتورية من خلال تصميم قبعات ضخمة، ونظارات واقية من النحاس، وأسلحة قديمة.

ويعقد المهرجان مرتين كل عام منذ1994 في ويتبي؛ لأنها المدينة التي كتب فيها الروائي الأيرلندي برام ستوكر، قصة دراكولا”، فضلاً عن أنها مليئة بالمعالم القوطية مثل دير ويتبي الذي يُقال إنه مصدر إلهام قلعة دراكولا.

ونوهت الصحيفة، إلى أن المهرجان هو الأكبر من نوعه في العالم، وبسبب شعبيته اضطر المنظمون إلى عقده مرتين بالسنة منذ العام 1997 في شهري أبريل/ نيسان وأكتوبر/ تشرين الأول كي يتزامن مع عيد الهلع “الهالوين”.