كيف تخدع جهاز كشف الكذب؟ (صور)

كشف شرطي أمريكي سابق حيلة بسيطة تُمَكنك من خداع جهاز كشف الكذب الذي يخضع له المتهمون في مراكز التحقيقات الأمنية.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية انضم الشرطي دوغ ويليامز إلى شرطة أوكلاهوما في عام 1972، وكجزء من تدريبه التحق بمدرسة كشف الكذب، وأصبح في وقت لاحق خبيرًا معتمدًا في اختبارات كشف الكذب.

ولطالما كانت دقة اختبارات كشف الكذب موضع الكثير من التكهنات، ورغم أن نتائجها ليست مضمونة بنسبة 100 %، إلا أن هناك إجماعًا على أنها دقيقة إلى حد كبير.

ومع مرور الوقت بدأ الخبير يتساءل حول مدى فعالية الاختبارات، وقال في برنامج إذاعي بعنوان “الحياة الأمريكية”: “بدأت أشك في الاختبارات بعد فترة، وكنت أعرف أنني أستطيع التحكم في تنفسي، لكنني لم أكن متأكدًا من كيفية التحكم في نبضات قلبي وضغط الدم”.

وأضاف: “بعد فترة أخبرني صديقي عن انقباض عضلة الشرج أثناء التوتر، ومن هنا اكتشفت أن سر خداع جهاز كشف الكذب يكمن في قبض فتحة الشرج”.

وأوضح: “بعد الحديث مع صديقي قمت بتوصيل الجهاز وقبضت عضلاتي الشرجية وكأنني أحاول التوقف عن التغوط، ما أدى إلى طفرات في نبضات القلب وضغط الدم، وهكذا تمكنت من تشويش نتائج الجهاز”.

ورغم عدم استخدام دوغ لهذه المعلومة لخداع جهاز كشف الكذب، إلا أن نشره لهذه المعلومات أدى إلى محاكمته بتهمة عرقلة العدالة والاحتيال عبر البريد.