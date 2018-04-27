ميركل لا تستبعد اتفاقًا ثنائيًا للتجارة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة، إنها لا تستبعد اتفاقًا ثنائيًا للتجارة بين الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، مضيفة أن منظمة التجارة العالمية غير قادرة على إنتاج اتفاقيات متعددة الأطراف.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب:”نريد تجارة تتماشي من النظام التجاري المتعدد الأطراف لمنظمة التجارة العالمية، لكننا نعترف أيضًا أنه لسنوات كثيرة جدًا كانت منظمة التجارة العالمية غير قادرة على إنجاز اتفاقية دولية”.

وأضافت قائلة إنها لهذا “لا تستبعد مفاوضات ثنائية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة”، من جانبه، قال ترامب إنه ملتزم بمعالجة الاختلالات في التجارة بين الولايات المتحدة، وأوروبا.