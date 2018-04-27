بوغبا ينتقد اختلاف معايير تقييم أدائه عن بقية لاعبي الوسط

يعتقد الفرنسي بول بوغبا صانع لعب مانشستر يونايتد، أن معايير تقييم أدائه تعتمد على قدرته على تسجيل وصناعة الأهداف، وهي تختلف على الأرجح عن معايير تقييم غيره من لاعبي وسط الملعب، لكنه قال إن التقييم القاسي لأدائه يدفعه لتحسين مستواه.

وسجل بوغبا 5 أهداف وصنع 10 في 23 مباراة في الدوري هذا الموسم، لكنه تعرض لانتقادات كثيرة؛ بعد إخفاق مانشستر يونايتد في اللحاق بغريمه مانشستر سيتي في الصراع على لقب الدوري.

وخرج مانشستر يونايتد أيضًا من دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة الإنجليزية، ولم تتبق له إلا فرصة واحدة للفوز ببطولة أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد، في 19 مايو المقبل.

وقال بوغبا لشبكة “سكاي سبورتس”: “إنه أمر مثير للضحك؛ لأن تقييم أدائي لا يكون على أساس دوري بوسط الملعب، بل على أساس الأهداف التي أحرزها والتي أصنعها لزملائي، هذا هو الواقع”.

“يمكن أن أقدّم أداءً رائعًا، ولكن إذا لم أحرز أو أصنع أهدافًا فسيقولون حينها إنها مسألة عادية أو ما شابه”.

وأضاف: “أما إذا فعل غيري هذا فسيكون الأمر مختلفًا، بل ربما يكون أفضل لاعب في المباراة”.

وتحسن أداء بوغبا في الأسابيع الأخيرة، وأسهم في فوز فريقه على مانشستر سيتي وبورنموث في الدوري، والانتصار على توتنهام هوتسبير في قبل نهائي كأس الاتحاد.

لكنه قدّم أداءً متواضعًا في هزيمة مانشستر يونايتد المفاجئة أمام وست بروميتش ألبيون.

ويعتقد اللاعب الفرنسي أن بمقدوره القيام بمهام في المنطقة الهجومية مع الاحتفاظ بتفوقه في وسط الملعب.

وأضاف: “أعتقد أن معايير تقييم أدائي مختلفة، ولكن هذا أمر جيد؛ لأنه يدفعني لتحسين أدائي، فهذا نوع من التحدي بالنسبة لي، وأنا أقبل هذا التحدي وأتعامل معه بكل جدية”.

“لا أنظر للمسألة من زاوية سلبية، بل سأحاول أن أسجل وأن أصنع أهدافًا، كما أنني لا زلت راغبًا في أداء مهامي وسط الملعب”.

وأوضح: “إذا كان بمقدوري مساعدة الفريق في الهجوم والدفاع وأن أصنع فارقًا فلن أتردد في القيام بهذا. وإن أمكنني تسجيل وصناعة أهداف فسيكون هذا أفضل”.

ويستضيف مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني منافسه آرسنال في الدوري، بعد غد الأحد.