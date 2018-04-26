التضخم في البحرين يرتفع 2.6% في مارس الماضي‎

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في البحرين على أساس سنوي، بنسبة 2.6% في مارس/آذار الماضي.

وذكرت بيانات مكتب الإحصاءات البحريني (حكومي)، أن الارتفاع جاء نتيجة زيادة أسعار السكن والمرافق (تشكل 24% من إنفاق المستهلكين) بنسبة 1.7%.

وحسب البيانات، زادت أسعار الطعام والمشروبات غير الكحولية (تشكل 16 بالمائة من إنفاق المستهلكين) بنسبة 1.5%، فيما ارتفعت أسعار النقل 7.6% متأثرًا بزيادة أسعار الوقود.

واعتبارًا من 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، رفعت المملكة أسعار الجازولين (البنزين) بنوعيه الجيد والممتاز لعام 2018، بناء على مراجعة الأسعار الخليجية والعالمية.

ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار، ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.5%، مقارنة مع فبراير/شباط الماضي.