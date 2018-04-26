لماذا يملك بايرن ميونخ فرصة التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا؟ هاينكس يجيب

أهدر بايرن ميونخ عددًا كبيرًا من الفرص في الهزيمة على أرضه 2-1 أمام ريال مدريد أمس الأربعاء في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

لكن يوب هاينكس مدرب الفريق البافاري يرى أن هذه الفرص الضائعة تؤكد أن الفريق الإسباني لديه نقاط ضعف أيضًا رغم فوزه.

وكان من الممكن للفريق الألماني هز شباك منافسه في أكثر من مناسبة في الشوط الأول عبر توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي وماتس هوملز وفرانك ريبري.

غير أن بايرن ميونخ فشل في إنهاء عدد من الهجمات، وهو أمر نادر الحدوث لكنه أتاح الفرصة لحامل اللقب لاقتناص الفوز، ويبقى بطل ألمانيا يواجه خطر الإقصاء أمام فريق إسباني للموسم الخامس على التوالي.

وقال هاينكس الذي قاد بايرن ميونخ للجمع بين الألقاب الثلاثة (الدوري والكأس المحليين ودوري الأبطال) في 2013 “لن نستسلم وعندما نصنع هذا الكم من الفرص في مواجهة فريق مثل ريال مدريد فإن هذا يثبت أن المنافس لديه نقاط ضعف.

“ليس لدينا ما نخسره وسنلعب بحرية ودون ضغوط، وربما بطريقة مفتوحة أكثر من مباراة الذهاب التي لم تكن كما أردنا لها”.

وتعرض بايرن ميونخ لانتكاسة مبكرة بإصابة أرين روبن وجيروم بواتنغ لكنه واصل اختراق دفاع منافسه بقوة في الشوط الأول مع إخفاق مدافعي ريال مدريد في مجاراة سرعة ريبري وليفاندوفسكي.

ولكن بدلا من تعزيز النتيجة بعد الهدف الذي أحرزه يوشوا كيميش في الدقيقة الـ 28 فإن شباك بايرن تلقت هدف التعادل الذي سجله مارسيلو قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.

وتسبب خطأ دفاعي من جانب رافينيا في عودة ريال مدريد بنجاح وتحقيق الفوز تاركًا لبايرن ميونخ مهمة محاولة تحقيق الفوز في مدريد الأسبوع المقبل إن كان راغبًا في بلوغ المباراة النهائية.

وأضاف هاينكس “لا أوجه اللوم لأحد لكن الدفاع كان ضعيفًا في الهدفين كما أن إنهاء الهجمات أيضًا كان ضعيفًا إذ لم يكن الفريق فعالًا كما هي العادة”.

ويكاد بايرن ميونخ أن يكون فريقًا مثاليًا في 2018 إذ أحرز 69 هدفًا في 20 مباراة في كل المسابقات حتى مباراة الأمس.

وحقق هاينكس 12 فوزًا متتاليًا في دوري أبطال أوروبا، كما لم يخسر بايرن ميونخ على أرضه إلا مرة وحيدة في آخر 22 مباراة في دوري الأبطال قبل الهزيمة أمام ريال مدريد.

وهذه الهزيمة الوحيدة حدثت الموسم الماضي أمام ريال مدريد أيضًا في دور الثمانية.

وقال مولر قائد الفريق “في نهاية المطاف فالنتيجة 2-1 لصالح ريال مدريد ولم نمنح أنفسنا أي أفضلية في المباراة وبغض النظر عما فعله ريال فإنه يوجد العديد من الاحتمالات في مباراة الإياب”.