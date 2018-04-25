سماع دوي انفجارات في القامشلي السورية.. ونداءات للمواطنين بالتزام البيوت

وقعت سلسلة انفجارات في مبنى بمدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

وبحسب ما ذكرت “الأناضول” سُمع دوي سلسلة انفجارات في مبنى بمدينة القامشلي المحاذية لقضاء نصيبين التركي.

وأضافت الوكالة أن المبنى الذي وقعت به الانفجارات يبعد 150 مترًا عن الحدود التركية السورية، وأن أعمدة الدخان تصاعدت من المبنى عقب الانفجارات.

وتابعت أن الانفجارات سُمعت وأعمدة الدخان شوهدت من مدينة نصيبين التركية، كما شوهد وصول العديد من سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان عقب الانفجارات.

وأشارت إلى أن نداءات باللغة الكردية بمكبرات الصوت أطلقت في مدينة القامشلي تدعو الناس لالتزام بيوتهم، وعدم الخروح منها.

وذكرت مصادر محلية أن الانفجارات وقعت في مخزن للذخيرة تابع لتنظيم “ب ي ك” الذراع السوري لمنظمة “بي كا كا” الذي يسيطر على مناطق في شمال سوريا بمحاذاة الحدود التركية.