فنانون يطلون بثوب جديد في رمضان 2018 (فيديو)

في ظل المنافسة المحتدمة على الدراما الرمضانية في مصر، اتخذ نجوم كبار قرارًا بارتداء ثوب مختلف لأعمالهم الفنية، والخروج عن القالب المألوف الذي اعتادوا الظهور به على مدار سنوات طويلة.

ورصدت شبكة “إرم نيوز” أبرز الفنانين الذين فضلوا تجسيد أدوار جديدة ومختلفة، خلال الدراما الرمضانية.

عادل إمام

عُرف الزعيم عادل إمام، بأعماله الكوميدية طوال مشواره الفني،

التي كان آخرها مسلسل “عفاريت عدلي علام”، الذي خاض السباق الرمضاني الماضي.

لكن مؤخرًا قرر الزعيم أن يغير من لونه المعتاد بالدخول إلى عالم الإثارة والغموض، من خلال دوره في مسلسل “عوالم خفية”، الذي يشارك في الموسم الرمضاني المقبل.

وفي مسلسله الجديد يجسد الزعيم دور صحفي يدعى هلال كامل، يخوض رحلة البحث عن المتاعب، بعد وصوله إلى مذكرات فنانة مشهورة قتلت منذ أعوام في ظل ظروف غامضة.

ويزيح الزعيم الستار عن فساد مجموعة من الشخصيات العامة، عبر محاولاته فضحهم أمام الرأي العام، الأمر الذي يعرضه للمخاطر ويهدد حياة المقربين منه.

“عوالم خفية” بطولة عادل إمام، وأسامة عباس، وصلاح عبد الله، وفتحي عبد الوهاب، وبشرى، ومي سليم، وهبة مجدي، وأحمد عبد الله محمود، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج وإنتاج رامي إمام.

يحيى الفخراني

دائمًا ما يسعى الفنان المصري يحيي الفخراني، إلى التنوع في أعماله الدرامية، خاصة بعد ظهوره في دور الشر خلال تجسيده لشخصية الشيطان بمسلسل “ونوس”، في رمضان 2016، الذي لاقى نجاحًا جماهيريًا كبيرًا حينها.

وبعد غيابه عامًا عن المشاركة في السباق الرمضاني، يعود الفخراني من جديد إلى ثوب البهجة وخفة الظل، عبر مسلسله “بالحجم العائلي”.

ويظهر الفخراني، في دور شخص يدعى نادر، لم يمنعه عمله في السلك الدبلوماسي من تحقيق حلمه الكبير في تأسيس مطعم في إحدى القرى السياحية، حتى أنه يسعى بنفسه إلى إعداد الطعام للزبائن.

وبرغم سن نادر الذي تخطى الـ70 عامًا، إلا أن برومو المسلسل الذي طرحته الشركة المنتجة مؤخرًا، سلط الضوء على خفة ظله، وحبه الحياة وعشقه الدائم لمصاحبة الأطفال واللعب معهم.

وتشارك يحيى الفخراني البطولة، النجمة ميرفت أمين، ويسرا اللوزي، وأحمد مجدي، وشيماء سيف، وتأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل.

محمد رمضان

الهجوم الكبير الذي تعرض له، خلال السنوات الماضية، بسبب أدوار العنف والبلطجة التي جسدها، والتي كان لها وقع سلبي على قطاع عريض من الشباب، دفع الفنان المصري محمد رمضان إلى تغيير جلده.

وجاء التغيير بعد مسلسل “الأسطورة” الذي على الرغم من نجاحه جماهيريًا، إلا أن تقليد قطاع من الشباب لشخصية رمضان، في حياتهم الخاصة وملابسهم وقصة شعرهم، أثار الكثير من الانتقادات حوله.

وعصفت رياح التغيير بأدوار محمد رمضان، التي التصقت به على مدار سنوات، ليخرج بثوب ضابط شرطة في مسلسله الجديد “نسر الصعيد”.

المسلسل المقرر خوضه في رمضان المقبل، يؤدي فيه رمضان دور ضابط شرطة من “قنا” يدعى زين، يدخل في مواجهة شرسة مع رجل أعمال صعيدي يعمل في التجارة غير المشروعة، وسط أجواء من الصراع والأكشن.

“نسر الصعيد” بطولة محمد رمضان، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ودينا، وعايدة رياض، وفاء عامر، ومحمد عز، ويوسف عثمان، ومؤمن نور، وهاجر أحمد، ومحمد حاتم، وتأليف محمد عبد المعطي، إخراج ياسر سامى، وإنتاج جمال العدل.

نيللي كريم

اشتهرت الفنانة المصرية نيللي كريم، بالأعمال “النسوية” التي تناقش قضايا المرأة، وتسلط الضوء على صراعها الدائم مع الحياة والقيود المجتمعية، والخروج عن السلطة الذكورية.

وأجادت نيللي لسنوات طويلة أدوارًا غلب عليها طابع الحزن و”النكد”؛ لكنها سعت مؤخرًا إلى الخروج من تلك الدائرة المغلقة.

وتطل نيللي، في مسلسلها الجديد “اختفاء” بشخصية مختلفة من خلال تجسيد دور دكتورة جامعية تدرس في روسيا، يدفعها اختفاء زوجها إلى خوض رحلة للبحث عنه تترك على أثره موسكو وتعود إلى مصر.

ونيللي التي بدا عليها أنها تجيد التحدث باللغة الروسية، خلال المسلسل، تعود بالذاكرة إلى أحداث جرت في حقبة الستينيات من القرن الماضي، وسط أجواء من الغموض والإثارة.

“اختفاء” بطولة نيللي كريم، وهشام سليم، ومحمد ممدوح، وبسمة، ومحمد علاء، وتأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج جمال العدل.

عمرو يوسف

غلبت على الفنان المصري عمرو يوسف، الأدوار التي تمزج بين الرومانسية والمغامرة، والتي ظهرت جليًا في مسلسله الشهير “جراند أوتيل”، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا، وعمله الأخير “عشم إبليس” الذي شارك في الموسم الرمضاني الماضي.

ومؤخرًا قرر يوسف أن يخوض تجربة درامية مختلفة، من خلال تجسيد دور شاب صعيدي، لأول مرة، في مسلسله الجديد “طايع”.

الشاب طايع تخرج من كلية الطب، وحمل رأيًا خاصًا حول قضية الثأر، المنتشرة داخل المجتمع الصعيدي في مصر، يتعرض لأزمات كبيرة، خلال الأحداث، الأمر الذي يدفعه إلى المشاركة في تهريب الآثار.

“طايع” بطولة عمرو يوسف، وعمرو عبد الجليل، وصبا مبارك، وسيد رجب وسهير المرشدي، ومحمد علي، وهند عبد الحليم، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج عمرو سلامة.

مصطفى شعبان

عُرف عن الفنان المصري مصطفى شعبان، ميله إلى الأعمال التي تظهره في قالب عاشق النساء و”الدنجوان”، الممزوجة بالكوميديا الاجتماعية، التي كان آخرها “أبو البنات”، و”اللهم أني صايم”.

وفي مسلسله الجديد “أيوب”، المشارك في الماراثون الرمضاني المقبل، يخرج شعبان من أدواره المعتادة، ليجسد شخصية مستوحاه من قصة حقيقية، غلب عليها طابع “الأكشن”.

وتدور أحداث المسلسل حول موظف يدعى أيوب، يدخل السجن بعد تعرضه للظلم؛ إلا أنه يقرر الهروب والانتقام من الأشخاص الذين تسببوا في توريطه.

“أيوب” بطولة مصطفى شعبان، وآيتن عامر، ومحمد دياب، وهنا الزاهد، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وتأليف سيد بشير وإخراج أحمد صالح، وإنتاج تامر مرسي.