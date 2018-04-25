شاهد.. كواليس تصوير مسلسل “رائحة الروح” (فيديو إرم)

تواصل المخرجة السورية سهير سرميني تصوير المراحل الأخيرة لمسلسل “رائحة الروح” من تأليف أيهم عرسان وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، حيث ستكون شارة العمل بصوت الفنان محمد مجذوب.

و”رائحة الروح” عمل اجتماعي معاصر يتحدث عن المجتمع السوري وطبقات هذا المجتمع يشارك فيه عدد كبير من نجوم الدراما السورية منهم سليم صبري، سلمى المصري، وفاء موصللي، فراس ابراهيم، بشار اسماعيل، غادة بشور، ريم عبد العزيز، وائل شرف، رنا أبيض، ميريانا معلولي، روبين عيسى.

موقع “إرم نيوز” رافق فريق العمل خلال مراحل التصوير وفي أكثر من موقع والتقى عددًا من صناع ونجوم العمل.