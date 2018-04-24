افتتاح أول مصرف في العالم تديره الروبوتات بالكامل (فيديو)

افتتح مصرف صيني فرعًا تديره الروبوتات بالكامل للمرة الأولى في العالم، حيث تُرحب بالعملاء، وتدير حساباتهم بشكل آلي تمامًا.

وتدير “الروبوتات” فرع شنغهاي لبنك التعمير الصيني (CCB) بالاستعانة بأحدث التكنولوجيا، التي تتضمن الواقع الافتراضي، والذكاء الاصطناعي، والتعرّف على الوجه.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، يمتلك بنك “CCB”، وهو ثاني أكبر بنك في الصين، 360 فرعًا في جميع أنحاء البلاد، حيث تستقطب الأجهزة الذكية عملاءها المتمرّسين في مجال التكنولوجيا، كما يفيد خفض تكاليف العمالة مديري البنوك.

وفور دخول العملاء من الباب الأمامي في فرع طريق “جيوجيانغ”، يستقبل روبوتٌ ودودٌ المستخدمين، ويجيب على أسئلتهم باستخدام خاصية التعرّف على الصوت.

وتم تجهيز الفرع بالعديد من آلات الصرافة الآلية الذكية القادرة على تقديم مجموعة من الخدمات، بما في ذلك فتح الحساب، وتحويل الأموال، والعملات الأجنبية، والاستثمار في الذهب، وإصدار منتجات إدارة الثروات.

ويقول البنك إن النظام الجديد سيكون قادرًا على التعامل مع 90 % من الخدمات النقدية وغير النقدية التي يتولاها المنفذ المصرفي التقليدي.

أما بالنسبة للعميل الثري الذي يحتاج إلى مساعدة بشرية، فيتم حجز غرفة خاصة للدردشة عن بعد مع مديري علاقات العملاء، باستخدام محادثات الفيديو.

وقال “هي في” وهو باحث كبير في بنك الاتصالات في شنغهاي، إن الفرع سيكون بمثابة أرض اختبار جيدة لمراقبة استجابة العملاء.

وأضاف أنه “يمكن للروبوتات أن توفّر الخدمات المتكررة القياسية للعملاء بكميات كبيرة، ولكن ما زالت هناك حاجة للعمالة البشرية لتقديم المشورة المهنية، والخدمات الشخصية والمعقدة للعملاء الأثرياء”.