بالفيديو والصور.. “قبعة” ميلانيا ترامب تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

انشغل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بالقبعة البيضاء الكبيرة، التي ارتدتها ميلانيا، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء استقبالهما الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون وزوجته، في واشنطن اليوم، حتى أن كثيرين تجاهلوا مضمون كلمتي ترامب وماكرون.

وكانت أولى الملاحظات حين حاول الرئيس الأمريكي تقبيل زوجته، فوجد صعوبة بسبب القبعة، فيما اهتم الصحفيون بالبحث عن اسم مصمم الأزياء الذي اختارته ميلانيا لهذا اللقاء المهم، فضلًا عن الثمن الذي صرفته السيدة الأولى على أناقتها.

وبحسب موقع “CNN”، فإن زي وقبعة ميلانيا من تصميم الأمريكي مايكل كورس، ويبلغ ثمنهما 2195 دولارًا (1795 يورو).

وشبه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ميلانيا ترامب بالمغنية بيونسيه، وآخرون بإحدى شخصيات الفيلم الشهير “العراب”.

ونصح آخرون ميلانيا بالابتعاد عن مثل تلك الإكسسوارت الكبيرة، لأنها لا تفيدها في التظاهر بالتفوق على الأناقة الفرنسية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، وصلا اليوم الثلاثاء إلى للولايات المتحدة في زيارة رسمية، تستمر عدة أيام.

ويقيم الرئيس الأمريكي حفل عشاء على شرفهما ليلة الثلاثاء – الأربعاء في “ماونت فيرنون”، مقر الإقامة التي قضى فيها الرئيس الأمريكي السابق جورج واشنطن حياته.