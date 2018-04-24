سمير محفوظ.. كفيف يصنع الجمال من “البامبو” (فيديو إرم)

تحدّى سمير محفوظ ظروفه، وحوّل اللامعقول إلى واقع، عندما أبدع في مهنة “البامبو” وهي صناعة أثاث تتطلب دقة عالية وجهدًا كبيرًا وتركيزًا لأنها صناعة يدوية، لكنّ محفوظ “الكفيف” أخرج منها أشكالاً جمالية عالية الجودة.

وقال محفوظ في لقاء مع “إرم نيوز” إنه يعمل بمهنة البامبو منذ خمس سنوات، بعدما أنجب طفلين توأمين “فاطمة ومحمود” يبلغان من العمر 6 سنوات، لافتًا إلى أنّه يرغب حاليًا في تطوير المهنة من خلال إدخال خامات جديدة، لاسيما ورق شجر الموز الذي يحدث طفرة في الصناعة باعتباره يدخل في الموديلات كافة.

وأصعب أنواع الصناعة في مهنة البامبو تلك التي تتعلق بمستلزمات البيت والديكورات، إذ تتطلب دقة عالية من العامل لإعطاء الكرسي شكلاً مميزًا وجماليًا، لكنّ محفوظ الذي فقد بصره عام 2000، تعلم مهنة المامبو من زوجته، قبل أن يطور أشكالاً جمالية من الكراسي والطاولات.