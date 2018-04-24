الذهب يرتفع مع بقائه قرب أدنى مستوياته في أسبوعين

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء؛ لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين مع تأثر الطلب على المعدن كملاذ آمن سلبًا جراء ارتفاع الدولار وعوائد أدوات الخزانة الأمريكية وانحسار المخاوف الجيوسياسية.

وبعد أن تراجع في الجلسات الثلاث السابقة، زاد السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1327.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:32 بتوقيت غرينتش، ولا يبعد ذلك عن مستوى 1321.81 دولار المسجل، أمس الاثنين، وهو الأضعف للمعدن منذ السادس من إبريل/ نيسان.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1329.20 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.7% في المعاملات الفورية إلى 985.35 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.1% إلى 918 دولارًا.

وارتفعت الفضة أكثر من 1% إلى 16.71 دولار للأوقية بعد أن تراجعت أكثر من 3% في الجلسة السابقة.