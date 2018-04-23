أمير مكة يُشعل مواقع التواصل بالسعودية (صورة)

أثار أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود،‎ إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما “تويتر”‎ في السعودية.

وظهر الأمير خالد في صورة داخل مرسمه الخاص يرسم‎ الكعبة المشرفة والمسجد الحرام على لوحة ورقية، وهو يبتسم وممسك بالفرشاة.

وتداول ناشطون خلال الساعات الماضية الصورة بشكل واسع، مشيدين بالأمير، ومعبّرين عن حبهم له وإعجابهم بخصاله وسماته وموهبته.

تسلم يمينك لا عدمناك ???????????????? pic.twitter.com/TnCXkqu4XG — سالم ال سحمان ???????? (@SalemAlSehman) April 23, 2018

وقال المغرد تركي القحطاني: ” أنا معجب بشخصية هذا الرجل وفصاحته وبلاغته، فل كامل ما شاء الله عليه أمير وشاعر ورسام بعد”.

وعلّق المغرد سالم عطاالله بالقول: “الله يطول بعمره ويعينه على الطاعة محبوب أهل مكة”.

فيما علّق المغرد سرمد: “سلمت يمينك رسم الحروف ورسم المشاعر، وها هو يرسم ويجسد الكعبة حين يجتمع الفن والحس والكلمة.. الله يعطيك العافية ويطول بعمرك”.