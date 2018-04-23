قطر تطلق خطًا ملاحيًا جديدًا لميناء “أم قصر” بالعراق

أعلنت وزارة المواصلات القطرية، اليوم الإثنين، إطلاق خط ملاحي جديد بين قطر والعراق، اعتبارًا من مطلع مايو/ أيار المقبل.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن أول سفينة ستنطلق من قطر ستصل ميناء أم قصر جنوبي العراق، مطلع الشهر المقبل.

وجاء الإعلان عن ذلك، على هامش اجتماع وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم السليطي، مع كاظم فنجان، وزير النقل العراقي.

ومنذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية.

وفرضت تلك الدول عقوبات اقتصادية شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية، ما تسبب في إغلاق منافذ استيراد مهمة لقطر، البالغ عدد سكانها نحو 2.7 مليون نسمة، يعتمدون بشكل أساسي على الواردات في تلبية معظم حاجياتهم الغذائية.