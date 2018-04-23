شركة “كريم” تعلن عن اختراق تسبب بتسريب بيانات عدد كبير من عملائها

أعلنت شركة خدمات التاكسي “كريم” عن تعرض خوادمها الإلكترونية إلى اختراق كبير في 14 كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، أدّى إلى وصول أيدي المخترقين إلى عدد كبير من بيانات أصحاب السيارات، وكذلك العملاء من الركاب.

وتتضمن المعلومات التي تم التوصل إليها، أرقام هواتفهم المحمولة، وعناوينهم البريدية الإلكترونية، وأسماءهم، بالإضافة إلى سجل رحلاتهم التي قاموا بها.

وفي بيان رسمي، كشفت الشركة أنها تأكدت من عدم وجود أي أضرار ناتجة عن الاختراق، خاصة فيما يتعلق بالبيانات الخاصة ببطاقات عملائها الائتمانية، مشيرة إلى أنها تعمل مع مجموعة كبيرة من المتخصصين والخبراء في مجال الأمن المعلوماتي على تأمين أنظمتها الدفاعية والأمنية الخاصة بحماية وتخزين بيانات المستخدمين، وأصحاب السيارات، أو كما تطلق عليهم “الكباتن”.

وأكدت الشركة أنها معنية تمامًا بخصوصية المستخدمين التي تضعها دائما نُصب عينيها، وأنها تعتذر عن الاختراق، وتؤكد أنها قد تعلمت من هذا الدرس ما سيفيدها مستقبلًا من التأكد من قدرة أنظمتها الأمنية على الوقوف في وجه أي هجوم يحاول العبث ببيانات المستخدمين.

ونصحت الشركة مستخدميها أن يقوموا بتغيير كلمات المرور الخاصة بحساباتهم على خدمتها، إلى جانب تغيير كلمات المرور الخاصة بحساباتهم المسجلة على أي خدمات أخرى بنفس عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بحساباتهم على خدمتها.

وبالإضافة إلى ذلك نصحت المستخدمين بضرورة مراجعة سجل رحلاتهم للتأكد من عدم وجود أي شيء مريب في تلك الرحلات، والتأكد من عدم حدوث أي معاملات مالية من خلال بطاقاتهم الائتمانية.