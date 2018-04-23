إيران تقول لا حاجة لتمديد اتفاق أوبك والمستقلين إذا ارتفعت أسعار النفط

نقل الموقع الرسمي لوزارة النفط الإيرانية اليوم الاثنين عن وزير النفط بيجن زنغنة قوله إنه إذا استمرت أسعار النفط الخام في الارتفاع فلن تكون هناك حاجة لتمديد الاتفاق المبرم بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء لتعزيز الأسعار.

ونسب الموقع إلى زنغنة قوله:”لن يكون هناك قرار في هذا الشأن خلال اجتماع أوبك المقبل، وإذا واصلت أسعار النفط الارتفاع فلن تكون هناك حاجة لتمديد الاتفاق.”

واتَّهم زنغنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم تفضيل أسعار النفط المنخفضة رغم انتقاداته لدور “أوبك” بدفع أسعار الخام العالمية للارتفاع يوم الجمعة الماضي.