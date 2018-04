ناشط إماراتي يدعو للتفكير بإسقاط المقاتلات القطرية

دعا الناشط الإماراتي، حسن سجواني، اليوم الأحد، إلى التفكير بجدية بإسقاط أي مقاتلات تابعة لسلاح الجو القطري، تهدد سلامة الملاحة الجوية في منطقة الخليج العربي.

وتأتي دعوة “سجواني” بعد ساعات من إعلان الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، أن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة ركاب مدنية إماراتية تُقل 86 راكبًا متّجهة إلى البحرين، وكادت تصطدم بها.

وقال سجواني، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”:”علينا أن نفكر بجدية بإسقاط أي مقاتلات قطرية في حوادث من هذا النوع.. لنحرك مقاتلات إف 16، ونحرق تلك التفاهات“.

We should seriously think of shooting down any #Qatar fighter jets on such incidents …let’s scramble F16s to smoke the shit out of them !

— حسن سجواني ???????? (@HSajwanization) April 22, 2018