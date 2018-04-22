ناشط إماراتي يدعو للتفكير بإسقاط المقاتلات القطرية

ناشط إماراتي يدعو للتفكير بإسقاط المقاتلات القطرية

المصدر: فريق التحرير

دعا الناشط الإماراتي، حسن سجواني، اليوم الأحد، إلى التفكير بجدية بإسقاط أي مقاتلات تابعة لسلاح الجو القطري، تهدد سلامة الملاحة الجوية في منطقة الخليج العربي.

وتأتي دعوة “سجواني” بعد ساعات من إعلان الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، أن  مقاتلات قطرية اعترضت طائرة ركاب مدنية إماراتية تُقل 86 راكبًا متّجهة إلى البحرين، وكادت تصطدم بها.

وقال سجواني، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”:”علينا أن نفكر بجدية بإسقاط أي مقاتلات قطرية في حوادث من هذا النوع.. لنحرك مقاتلات إف 16، ونحرق  تلك التفاهات“.

ومنذ مقاطعة، الدول الأربع: (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) لقطر على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب، قامت المقاتلات القطرية، مرات بالتحرش بطائرات إماراتية، في الأجواء الدولية القريبة من المجال الجوي القطري.

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