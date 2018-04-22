العاهل الأردني يفاجئ مذيعًا بمداخلة هاتفية.. وهذا ما طلبه (فيديو)

فاجأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، مذيعًا يقدّم برنامجًا إذاعيًا معنيًا بتقديم خدمات للمواطنين، باتصال أوعز خلاله بمساعدة من طرحت مشاكلهم عبر البرنامج.

وقال الملك خلال اتصاله مع برنامج “بصراحة” الذي يعرض على شاشة “عمان TV” وإذاعة “روتانا” إن “المواطنين الذين تمّ عرض حالاتهم في البرنامج هم أهلنا وإخواننا ومن واجبنا الوقوف معهم ومساعدتهم”.

وأضاف أنه “وجه العاملين في الديوان الملكي بمتابعة أوضاع المواطنين الذين عرضت حالاتهم عبر البرنامج؛ حتى نتمكن من حل مشاكلهم والتخفيف عنهم”.

وأكّد أن “أبناء وبنات الشهداء يحظون بدعمه الكامل، وأنهم موضع رعايته واهتمامه”، معتبرًا أن “هذا أقل شيء نستطيع تقديمه لهم”.

وتفاعل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مع اتصال الملك، حيث اعتبرها البعض “دلالة على أن الملك يتابع مشاكل وهموم المواطنين” فيما اعتبرها آخرون “رسالة للمسؤولين بمتابعة قضايا المواطنين، والحرص على إيجاد الحلول المناسبة في السرعة الممكنة”.