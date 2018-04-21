شاهد آخر لحظات النجم السويدي أفيتشي(Avicii)قبل وفاته في سلطنة عمان (صور)

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صورًا للحظات الأخيرة للدي جي السويدي، أفيتشي، قبل وفاته، أمس الجمعة، في العاصمة العمانية مسقط، عن عمر يناهز 28 عامًا.

ونوهت الصحيفة إلى أن سبب وفاة أفيتشي لم يُعلن عنه بعد، لكنه كان يعاني من التهاب البنكرياس الحاد، واضطر في العام 2014 إلى استئصال المرارة والزائدة الدودية، فضلًا عن إدمانه للكحول.

ووفق الصحيفة، شوهد الموسيقي أفيتشي الذي يعرف أيضًا باسم “تيم بيرغلينغ”، قبل أيام من وفاته مع معجبين في منتجع “مسقط هيلز”، حيث التقطت له آخر صورة.

وقال الدي جي جوشي المقيم في المنتجع، الذي ظهر في الصور الأخيرة لأفيتشي، لصحيفة “ديلي ميل”، إنه “التقى الموسيقي الشهير، الأسبوع الماضي”، مضيفًا: “كانت صدمة لنا أن نراه في عُمان، كان يقضي عطلته هناك”.

وأكد جوشي على أن “أفيتشي كان يستمتع كثيرًا في عُمان، لدرجة أنه قرر تمديد فترة إقامته لثمانية أيام إضافية”، لافتًا إلى أنه “كان من المقرر أن يعود إلى بلده، يوم الأحد المقبل”.

ونوه جوشي إلى “عدم تذكره فيما إن كان الدي جي السويدي يشرب الكحول، لكنه لاحظ أن حالته المعنوية كانت جيدة أثناء استمتاعه بالمنتجع العُماني الفاخر مع مجموعة من الأصدقاء”.

من ناحيتها، قالت المتحدثة باسم أفيتشي: “نعلن ببالغ الحزن والأسى وفاة تيم بيرغلينغ ، المعروف أيضًا باسم أفيتشي، حيث عُثر عليه ميتًا في مسقط، بعد ظهر الجمعة 20 نيسان/أبريل، أسرته منهارة ونطلب من الجميع احترام رغبتهم في الخصوصية في هذا الوقت الصعب”.