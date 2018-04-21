نيويورك.. متنزه سنترال بارك بلا سيارات اعتبارًا من 27 يونيو

بعد أكثر من قرن، يعود متنزه سنترال بارك للمشاة والعدائين وسائقي الدراجات. إذ أعلن رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلازيو، أنه سيتم حظر حركة السيارات في سنترال بارك اعتبارًا من الصيف المقبل.

وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى خفض الحوادث المرورية وتلوث الهواء في المتنزه الذي يجذب أكبر عدد من الزوار على مستوى الولايات المتحدة.

وقال دي بلازيو: “لم يُشيد هذا المتنزه من أجل السيارات، بل أقيم قبل أن تكون هناك سيارات” مشيرًا إلى أن القرار سيسري اعتبارًا من 27 يونيو حزيران.

ويتدفق أكثر من 42 مليون زائر على سنترال بارك سنويًا. وتزيد مساحة المتنزه عن 800 فدان، ويقع في منطقة مانهاتن.

ويضم المتنزه حديقة حيوان وبحيرات تسير فيها قوارب، ومساحات مخصصة لأي عروض يجري تنظيمها.

وفي عام 1962، تم تصنيف متنزه سنترال بارك على أنه معلم تاريخي وطني.

وقال دي بلازيو، إن السيارات منعت من الحركة في بعض أجزاء الطرف الشمالي من المتنزه عام 2015، أما الحظر الجديد فسيشمل المتنزه بأكمله باستثناء أربعة طرق عرضية تضمنها التصميم الأساسي للمتنزه؛ لاستيعاب المرور.

وقال دي بلازيو: “سيكون هناك شعور بالأمان والهدوء لم يكن متوفرًا من قبل”.