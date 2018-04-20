اكتشاف “نمل انتحاري” يفجر نفسه لتدمير أعداء المستعمرة

أكتشف علماء الأحياء نوعًا جديدًا من النمل يمكنه تفجير نفسه عندما يغضب ويسمم أعداءه بمادة لزجة.

ويلجأ ذلك النوع من النمل لتفجير نفسه، عندما تهدده حشرات أخرى، حيث تمزق “النملة الانتحارية” جسمها من خلال قبض وبسط عضلات بطنها بعنف حتى تتمزق.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن انفجار النملة المكتشفة في غابات بورنيو في أرخبيل يتسببتها على الفور، عقب إطلاق سائل لزج لونه أصفر، تفرزه غدد متضخمة خلف الفك.

ووفقًا للخبراء، فإن ذلك السائل اللزج يستطيع أن يقتل أو يجرح الأعداء، فيما ينغلق فك النملة الانتحارية على جسم عدوها عندما تموت، مما يجبر الحشرة المعادية على جر جسمها، لتقتلها المفترسات الأخرى إذا لم يقتلها السم.

وبسبب سلوكها المميز أطلق العلماء على سلالة النمل الجديدة هذه اسم “Colobpis explodens”، والذي يعني النمل المتفجر.

ووفقًا للتقارير، تعد هذه السلالة المكتشفة حديثًا، واحدة من 15 نوعًا من النمل المتفجر، حيث تم اكتشاف جميع فصائل النمل الانتحاري المعروفة بين عامي 1916 و1935، مما يجعل هذا الاكتشاف الأخير مذهلًا للغاية.

من جانبهم قال باحثو متحف “التاريخ الطبيعي” في فيينا، إنهم يعدون بحوثهم المتعلقة بسلوكيات وتركيب هذا النوع الجديد للنشر قريبًا، مشيرين إلى أنهم يتوقعون اكتشاف العديد من الأنواع الجديدة في المستقبل القريب.