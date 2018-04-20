شركة بيانات تبرئ فيسبوك من انتهاك الخصوصية

برأت شركة برايس ووترهاوس كوبرز (بي.دبليو.سي) لمراجعة الحسابات، ساحة فيسبوك من انتهاك الخصوصية في تقييم أعدته العام الماضي للفترة التي حصلت فيها شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات على البيانات الشخصية لملايين من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي العملاق.

وقالت بي.دبليو.سي في تقرير قدمته إلى لجنة التجارة الاتحادية منشور على موقع اللجنة في ديسمبر كانون الأول عام 2017، إن فيسبوك أسست وطبقت برنامج خصوصية شاملًا وإن ضوابط الخصوصية لديها تعمل بفعالية وكفاءة بحيث توفر ضمانات كافية لحماية خصوصية المعلومات.

وهذا التقرير تقييم للفترة بين 12 فبراير شباط عام 2015 و11 فبراير شباط عام 2017.

وقال روب شيرمان، نائب رئيس قسم الخصوصية في فيسبوك لرويترز عبر البريد الإلكتروني أمس الخميس “ما زلنا ملتزمين بشدة بحماية معلومات الناس. نقدر منحنا فرصة الرد على أي استفسارات قد تكون لدى لجنة التجارة الاتحادية”.

ومثل الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرج أمام أعضاء الكونجرس الأمريكي في الأسبوع الماضي، ويواجه حاليا ضغوطا من نواب بالاتحاد الأوروبي للذهاب إلى أوروبا وإلقاء الضوء على انتهاك البيانات المتعلق بشركة كمبردج أناليتيكا.