افتتاح مدينة ترفيهية بمليار دولار لـ “وارنر براذرز” بأبوظبي في يوليو

تأمل إمارة أبوظبي في أن يساعدها افتتاح مدينة عالم “وارنر براذرز” الترفيهية البالغة قيمتها مليار دولار خلال يوليو/ تموز في مساعيها لزيادة عدد السياح الوافدين للإمارة إلى المثلين خلال السنوات القليلة القادمة.

وتستثمر الإمارة الغنية بالنفط مليارات الدولارات في السياحة والصناعة والبنية التحتية، من أجل تنويع موارد اقتصادها بدلًا من الاعتماد على النفط.

والإمارة هي بالفعل مقر لمتحف لوفر أبوظبي، وسباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، وعالم فيراري، وياس ووتر وورلد. ويجري بناء متحفين آخرين، وهما جوجنهايم ومتحف زايد الوطني، إلى جانب مدينة سي وورلد أبوظبي الترفيهية.

وستكون وارنر براذرز مقصدًا آخر. لكن في ظل أن إمارة دبي المجاورة هي بالفعل مقصد سياحي رائد، وفي ظل الاستثمارات الضخمة للمدينة الترفيهية، فقد لا تكون العوائد فورية.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة ميرال المنفذة للمشروع، للصحفيين اليوم الأربعاء، إن أبوظبي ودبي وجهتان تكملان بعضهما البعض بحدائق ترفيهية مختلفة.

وجذبت أبوظبي 4.8 مليون سائح في 2017 وتستهدف جذب 8.5 مليون زائر في 2021 وفقًا لهيئة أبوظبي للثقافة والسياحة.

وستضم حديقة عالم وارنر براذرز المقامة على مساحة 1.65 مليون قدم مربعة على جزيرة ياس مناطق متروبوليس، وجوثام سيتي، وكارتون جانكشن، وديناميت جالتش، ووارنر براذرز بلازا.

وقال بام ليفورد رئيس وارنر براذرز للمنتجات الاستهلاكية: “لقد عملنا مع ميرال بإخلاص لاستقدام علامات بارزة مثل دي.سي إنترتينمنت ولوني تونز وهانا-باربرا لتوفير بيئة غامرة وأصيلة بمعنى الكلمة”.