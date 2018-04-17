مصر.. توصية بوقف برنامج تلفزيوني بعد اتهام مقدمه للشرطة بإهانة المواطنين (فيديو)

أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر بوقف برنامج “مع الشعب” الذي يقدمه المذيع أحمد المغربل على فضائية “الحدث اليوم”، وإحالة المذيع للتحقيق من قبل نقابته المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وموافاة المجلس بنتائجها.

وقالت اللجنة، مساء اليوم الثلاثاء، إن قرارها جاء بعد بحث اللجنة للشكوى المقدمة من إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، والمذكرة المقدمة من القناة بشأن ما تناوله البرنامج من إساءات لرجال الشرطة.

وأكدت اللجنة، في بيانها، أن المذيع خالف قواعد ومعايير العمل الإعلامي باستغلاله للشاشة في بث قصة شخصية وهمية لا وجود لها ولا أصل وأنه لم يقدم أية دلائل على وقوعها.

وأوضحت اللجنة أن المذيع وجه إهانات وأوصافًا لا تليق لضابط شرطة وصفه بأنه “صغير” و”إرهابي” و”نموذج غير مشرف”، وغيرها من الأوصاف المسيئة، بجانب إطلاق الاتهامات التي تمس كل جهاز الشرطة وتعميمها انطلاقًا من القصة المزعومة.

كما أوصت لجنة بإرسال إنذار للقناة بتوخي الحذر والدقة والمصداقية لاعترافها ببث وقائع وهمية من خيال الإعلامي، طبقًا لما جاء فى مذكرة إدارة القناة نفسها.

وكان مقدم البرنامج قد ذكر واقعة حدثت له تناول فيها سوء معاملة أحد ضباط الشرطة ومعاونيه للمواطنين.