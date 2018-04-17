مصمم يصنع أكبر “شيشة حشيش” في العالم (صور وفيديو)

يعكف مصمم يدعى جيسون هاريس على مشروع صناعة أكبر أنبوب تدخين “شيشة حشيش” في العالم، والتي من المقرر أن يبلغ ارتفاعها 24 قدمًا وتزن حوالي 800 باوند.

وليتمكن أي شخص من التدخين على “الشيشة”، عليه الوقوف على قمة سلّم بينما يقوم شريك آخر بحرق الحشيش المخدر في الأسفل، حتى يتصاعد الدخان عبر الأنبوب الضخم إلى الأعلى.

وبحسب المصمم الذي يعمل لدى شركة “جيرمون بيكر”، فإن تجويف أنبوب التدخين سيكون كبيرًا لدرجة أنه قد يتسع لما لا يقل عن ربع رطل إنجليزي من مخدر الماريغوانا.

ويعمل هاريس برفقة فناني زجاج آخرين على نفخ نحو 25 قطعة من الزجاج خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، ونقل القطع بعد أن تجهز إلى متحف النباتات المخدرة الجديد “كانابيشن”، الواقع في لاس فيغاس، حيثُ سيتم تجميع القطع كافة معًا عن طريق معدات خاصة لصناعة القطعة النهائية.

وقال هاريس لمجلة “نيوزويك” الأمريكية إن “الناس سيكونون قادرين على التدخين من الشيشة في نهاية الأمر، حيثُ تكمن مهمة المدخن بها، في استنشاق ونفث الدخان حتى يصبح الأنبوب صافيًا تمامًا”، لافتًا إلى أن التدخين عبر الشيشة يُشكل “تحديًا” كبيرًا.

ومن المقرر افتتاح معرض “كانابيشن” في الأول من شهر تموز/ يوليو المقبل، حيثُ لن يسمح بالتدخين أو شراء النباتات المخدرة في الموقع إلا حسب معايير الدخول للمعرض.

وحتى يتمكن من زيارة المتحف الجديد ومشاهدة الشيشة العظيمة، يجب أن يكون بعمر 21 سنة أو أكثر، إذ سيبدأ بيع التذاكر اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري، وبأسعار تبدأ من 4.2 دولار للشخص الواحد.

ووصف هاريس تصميم الشيشة بالتقليدي، إلا أن ما يميزها من العناصر هو لونها، حيثُ عمل نافخو الزجاج على مزج عنصر اليورانيوم للحصول على لون أخضر لامع وبرّاق، بحد تعبيره.

ولفت هاريس إلى أنه اعتقل سابقًا “بسبب صناعة أنابيب التدخين المائية”، قائلًا: “لو أنني كنت أقوم بصنع أكبر زجاجة نبيذ في العالم”، بدلًا من أنبوب تدخين ضخم، للقي الأمر استحسان الناس”.