محمد منير يتعافى.. وهذه آخر تفاصيل أزمته الصحية

كشفت مصادر مقربة من الكينج محمد منير، أن حالته الصحية بدأت تستقر، وأخذ يداعب ويتحدث مع المقربين منه والزائرين وكذلك الأطباء المشرفين على حالته.

وأوضحت المصادر في تصريح خاص لـ “إرم نيوز” أنه من المنتظر أن يغادر منير غرفة العناية المركزة خلال ساعات اليوم الثلاثاء والانتقال لغرفة عادية.

وأشارت المصادر إلى أن محمد منير ينتظر الخروج من المستشفى غدًا أو بعد غد على أقصى تقدير، وذلك بعدما أصبحت حالته مستقرة أخيرًا.

وكان محمد منير عانى خلال الفترة الماضية، من ألم بمنطقة الحالب، وأجرى الفحوصات الطبية التي ترتب بعدها إجراء عملية لإزالة بضع حصوات لتسليك مجرى الحالب، وإزالة الألم.

وأثارت إشاعات تدهور الوضع الصحي للمطرب المصري محمد منير خلال الساعات الماضية، بعد إجرائه عملية جراحية، قلق جمهوره.

وخرج المطرب المصري بدوره لطمأنة جمهوره على صحته، عبر تسجيل صوتي لإحدى الصحف المصرية، موجهًا الشكر لجميع من قام بزيارته والاطمئنان على صحته.

وأبدى منير حزنه، بسبب الأخبار الكاذبة التي طالت صحته في الآونة الأخيرة عبر وسائل الإعلام، مؤكدًا أنه بخير وسيعود إلى منزله خلال ساعات.