فئران تتسبب بانهيار منزل من 3 طوابق في الهند (فيديو)

تسببت الفئران في انهيار منزل من 3 طوابق في شمال الهند نتيجة لحفر أساسه على مدى السنوات الماضية، وفقًا لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووفق الصحيفة فإن الإنهيار كاد أن يقتل 8 أفراد من أسرة واحدة خرجوا جميعهم من المنزل قبل الكارثة بساعات.

وأظهر مقطع فيديو، ميل المبنى ببطئ على جانبه الأيسر بالقرب من معبد “مانكومشوار” في مدينة “أغرا” الشهيرة بأعداد الفئران الكبيرة.

وأوضحت الصحيفة أن حفر الفئران للأنفاق أسفل المنازل يضعف من أساساتها، ويدمر خطوط الصرف الصحي والشوارع والبنى التحتية الأخرى، لافتةً إلى تسبب الأمطار الغزيرة مساء يوم الـ14 من نيسان/ أبريل الجاري في امتلاء الجحور أسفل المنزل المنكوب بالمياه.

وقال فيرما، مالك المنزل في حي “كاشيرى غات” إنه خرج مع أفراد أسرته من المنزل خشية أن يكون غير آمن، وبالفعل انهار العقار بعد ساعات.

ونوهت الصحيفة بأن “كاشيري غات” هو أحد أحياء المدينة التاريخية “أغرا” التي تأثرت بغزو القوارض.

وأشار فيرما، إلى سقوط معظم حطام المنزل على الأرض، مؤكدًا علمه بخطورة الوضع لكنه لم يتخيل انهياره في ثوانٍ.

وقال المسؤول في المجلس المحلي بالمدينة رافي ماثور، إن الأسرة خرجت من المنزل على عجل تاركة جميع ممتلكاتها بداخله.