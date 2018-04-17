شاهد كيف سيبدو التاكسي الطائر في المستقبل (صور وفيديو)

كشفت شركة “تيرافيوغيا” الأمريكية، عن تصميم جديد لـ”التاكسي الطائر“، والذي من الممكن أن يُحدث ثورة في مجال النقل، بحسب خبراء.

وتستطيع سيارة الأجرة المستقبلية المعروفة باسم “TF-2″، الهبوط واستبدال الكبسولة ذات الأربع مقاعد قبل الإقلاع مرة أخرى في أقل من دقيقتين.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يجمع التصميم بين السيارة العادية والمركبة الطائرة، حيث تقل المركبة الأرضية الركاب من منازلهم إلى مهبط مخصص تلتقط فيه المركبة الطائرة الكبسولة وتنقلهم إلى وجهتهم.

ويعرض التصميم المذهل التكنولوجيا التي يمكن أن تكون متاحة للمسافرين في غضون بضعة عقود من الزمن.

وبعد بناء منشأة بحث وتطوير جديدة في سان فرانسيسكو مؤخرًا، أصبحت معظم سيارات الأجرة الطائرة هي مركبات جوية فقط يمكن أن تنتقل من النقطة (أ) إلى النقطة (ب) باستخدام منصات مختلفة.

لكن مع “TF-2” تستخدم شركة “تيرافيوغيا” نهجًا مختلفًا، وهو استخدام مركبتين للنقل الأرضي والجوي، ومفتاح التصميم هو الكبسولة المركزية التي يمكن إرفاقها بسيارة أو المركبة الطائرة، حيث تنفصل الكبسولة التي تحمل الركاب عن السيارة وتُثبت في الطائرة خلال دقيقتين.

ومن المقرر أن يكون هناك طيار على متن المركبة الجوية، لكن من المتوقع أن يكون ذلك مجرد إجراء أمني، حيث من المتوقع أن تكون الطائرة ذاتية القيادة.

كما سيتميز التاكسي الجديد، الذي لم تحدد الشركة إطارًا زمنيًا لإنتاجه، ببعض الأجهزة الفاخرة مثل أجهزة شحن مدمجة، وتكنولوجيا منع الضوضاء، وإضاءة ملونة، ومقاعد دوارة وأجهزة تحكم باللمس.