شاهد.. أول ظهور لمحمد منير بعد الوعكة الصحية (صور)

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للفنان المصري الشهير، محمد منير، وهو داخل المستشفى في أول ظهور له بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وحرص جمهور منير على الدعاء له بالشفاء العاجل، والتغلب على الوعكة الصحية التي لحقت به قبل يومين، بعد أن اطمأنوا قليلًا فور انتشار الصور وظهوره مبتسمًا في غرفته بالمستشفى.

واشتكى محمد منير خلال الفترة الماضية، من ألم بمنطقة الحالب، وأجرى الفحوصات الطبية التي ترتبت عليها إزالة عدة حصوات، لتسليك مجرى الحالب وإزالة الألم.

يذكر أن منير الملقب بـ”الكينغ” أحيا حفلًا غنائيًا كبيرًا بالأقصر منذ أسابيع، في ختام فعاليات “الأقصر عاصمة للثقافة العربية”، وسط حضور الآلاف من جمهوره ومحبيه. .