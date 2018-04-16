روسيا: الرد على العقوبات الأمريكية لن يتأخر

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الاثنين، إن بلاده لن تؤخر تمرير تشريع جديد ردًا على عقوبات أمريكية جديدة فرضت على موسكو.

وأضاف أن موسكو تناقش ما وصفه بإساءة واشنطن استغلال وضع الدولار بصفته عملة الاحتياطي العالمية.

وقال نواب بارزون في مجلس النواب الروسي “الدوما” إنهم يبحثون تشريعًا يمنح الكرملين سلطة حظر أو تقييد قائمة من الواردات الأمريكية.

وكانت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة، نيكي هيلي، قالت أمس إن الولايات المتحدة تعد عقوبات جديدة على روسيا بسبب دعمها المتواصل لبشار الأسد.

وأضافت أن وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، سيعلن العقوبات اليوم الاثنين، مشيرة إلى أنها ستؤثر بشكل مباشر على الشركات التي تتعامل مع المعدات المتصلة بالأسد واستخدام الأسلحة الكيماوية.