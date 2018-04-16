مصر تسعى لرفع إيراداتها من ضريبة التبغ إلى 395 مليون دولار

كشفت وثيقة لوزارة المالية المصرية، أن البلاد تستهدف زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والتبغ بنحو 7.072 مليار جنيه ما يعادل 395 مليون دولار، في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019 التي تبدأ في الأول من شهر تموز/ يوليو المقبل.

وأضافت الوثيقة التي وزعتها وزارة المالية على مجلس النواب، أمس الأحد، أثناء إلقاء وزير المالية عمرو الجارحي البيان المالي لمشروع موازنة 2018-2019، أن بلاده تستهدف تحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ بنحو 58.524 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة.

وتتوقع الحكومة تحقيق 51.452 مليار جنيه إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ في السنة المالية الحالية 2017-2018.

وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذُ نهاية عام 2015 سعيًا لإنعاش الاقتصاد، شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيًا على قانون الإفلاس.