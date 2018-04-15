إثر الضربات الصاروخية.. بشار الأسد يشيد بالدفاعات الجوية السوفيتية

أشاد الرئيس السوري، بشار الأسد ، اليوم الأحد، بدور الدفاعات الجوية السوفيتية فيما قال إنه “صد الضربات الصاروخية التي نفذتها دول غربية”، وذلك خلال لقاء جمعه مع مشرعين روس، في العاصمة دمشق، وفق ما أفادت به وكالة الإعلام الروسية “تاس”.

ونقلت الوكالة عن أحد المشرعين ، أن الرئيس السوري “كان بحالة مزاجية جيدة، حيث وصف خلال اللقاء الضربات الغربية على بلاده بأنها عمل عدواني”.

وقال المشرع الروسي إن بشار الأسد “أشاد بالدفاعات الجوية السوفيتية التي ساعدت بصد الضربات الغربية”، مضيفًا أنه لم” يتم التطرق لمناقشة مسألة تزويد سوريا بأنظمة دفاع جوي روسية”.

وأشار المشرع الذي تحدث للوكالة إلى أن “الرئيس السوري بشار الأسد قبل دعوة قدمها له الفريق البرلماني الروسي لزيارة العاصمة موسكو”.